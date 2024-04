Greenpeace dénonce l’impact d’IKEA sur les forêts

Greenpeace vient de dévoiler une enquête nommée “les dernières forêts primaires d’Europe abattues pour des meubles IKEA“. Pour présenter ce rapport, Nadia Cornejo, porte-parole et conseillère.

Pour remettre un peu en contexte, une forêt primaire signifie que ce sont des “ arbres sont assez anciens, on parle de plus de 100 ans, 120 ans parfois 180 ans, mais aussi avec des espèces qui sont particulières. Par exemple, dans les Carpates en Roumanie, on peut avoir des ours, des loups, des lynx, des espèces endémiques qui ne peuvent vivre que dans ce genre de lieu, car la forêt est suffisamment ancienne“.

Pour réaliser l’enquête, Greenpeace s’est rendue sur les lieux de production, sur les sites d’exploitation et a rencontré les fournisseurs. De plus, l’ONG a comparé des photos satellites de l’état des forêts primaires aujourd’hui et passées. Et 7 fournisseurs sont visés pour avoir exploité du bois de forêt primaire.

L’urgence de la déforestation est soulevée par Greenpeace “il y a quatre siècles, on avait environ 66 % de foret dans le monde et maintenant, il en reste plus que 33 %“.

Du côté d’IKEA, une réaction. Le fabricant explique qu’il y a une confusion entre les termes “forêts anciennes” et “forêts primaires”. IKEA se justifie “Nous tenons à souligner avec clarté que nous n’acceptions pas de bois provenant de forêts primaires protégées dans nos produits“.

■ Une interview de Nadia Cornejo dans le 12h30