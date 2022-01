Omicron : l’absentéisme pèse lourd sur les PME

Le variant Omicron et son lot de contaminations pèse lourd sur l’Horeca, et plus globalement les PME. Le secteur fait face à un taux d’absentéisme de plus en plus problématique.

“Nous avons dû fermer un de nos restaurants pour une journée. Subitement, deux de nos cuisiniers au planning ont été testés positifs. Ils n’ont pas pu venir travailler. Dans pratiquement chaque établissement, la menace de le fermé ou limiter la carte plane”, confie le gérant de cinq restaurants bruxellois.

L’Union des classes moyennes (UCM) s’attend même à un pic d’absentéisme la semaine prochaine. Pour aider les PME et les indépendants, le gouvernement fédéral prévoit plusieurs mesures, notamment la création d’une boite à outil. “Flexibiliser encore plus les heures supplémentaires, de permettre aux étudiants de travailler plus que le quota d’heure annuel et par rapport au contrat à temps partiel. Des mesures pour permettre donc aux personnes disponibles de travailler”, explique Sophie Heuskin, conseillère économie de l’UCM

■ Un reportage de Camille-Flora Damanet, Béatrice Broutout et Corinne De Beul.