Ecole en lutte met en demeure la ministre Caroline Désir

Le 26 mai dernier, la Commission d’accès aux documents administratifs invitait le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles à communiquer un rapport complet sur l’absentéisme des enseignants. Aujourd’hui, Ecole en lutte, qui n’a reçu qu’une partie du rapport en question, adresse une mise en demeure au gouvernement en la personne de Caroline Désir. Le collectif demande que la version complète du rapport soit envoyée dans les 10 jours, sous peine d’astreintes avec citation à comparaître devant le tribunal de première instance.

Créée en 2021, en plein covid, Ecole en lutte est un collectif d’acteurs et actrices de l’enseignement pour une école plus émancipatrice, inclusive et équitable. Il s’inspire du mouvement “Santé en lutte”. Le collectif se compose de plusieurs groupe de travail, dont le GT Transparencia.

En décembre 2022, le GT Tranparencia demande au cabinet de la ministre des données sur l’absence et l’état de pénurie parmi les enseignants en région bruxelloise depuis 2019. Le collectif Ecole en lutte s’interroge alors sur les mesures prises par le gouvernement pour y pallier. Pour le collectif, la dégradation des conditions de travail des profs est la cause numéro une. Or, depuis fin 2022, les données demandées n’ont pas été complètement envoyées. Aujourd’hui, Ecole en lutte met en demeure le gouvernement. Celui-ci a 10 jours pour réagir.