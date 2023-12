Près de la moitié des PME veulent engager du personnel supplémentaire début 2024

Il s’agit d’une baisse par rapport à la mi-2023 (50%) et d’une légère hausse en comparaison avec la fin 2022 (40%).

Au cours des six premiers mois de l’année 2024, 44% des petites et moyennes entreprises (PME) ont l’intention d’engager du personnel supplémentaire, rapporte jeudi un baromètre de l’entreprise de services RH Acerta, réalisé en collaboration avec les organisations patronales Etion et VKW Limburg.

Les PME belges envisagent l’économie avec plus de réserves qu’il y a six mois en raison de la tension sur le marché de l’emploi, considérée comme un obstacle structurel, détaille le baromètre. Trois petites et moyennes entreprises sur dix (31%) considèrent toujours l’avenir proche comme prometteur mais cette proportion a légèrement baissé en six mois (34% mi-2023).

Par ailleurs, les PME qui envisagent d’embaucher du personnel en 2024 souhaitent principalement proposer davantage de contrats fixes à durée indéterminée et veulent réduire le nombre de flexi-jobs. Quelque 8% d’entre elles comptent embaucher des flexi-jobistes, contre 11% mi-2023. “La prudence dont font preuve les PME face à l’avenir économique s’accompagne donc d’un désir accru de continuité”, analyse Benoit Caufriez, directeur chez Acerta Consult. “Et ce, en recrutant des travailleurs fixes qui resteront plus longtemps au sein de l’organisation.”

Belga