Olivia Wahnon de Oliveira prend la tête du Conservatoire royal de Bruxelles

Olivia Wahnon de Oliveira a pris ses fonctions en tant que nouvelle directrice du conservatoire royal de Bruxelles et devient ainsi la première femme à occuper ce poste, a annoncé vendredi Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) dans un communiqué. Elle succède à Frédéric de Roos, qui a dirigé l’institution pendant vingt ans.

“Une de mes préoccupations majeures est de toujours veiller au maintien et au développement de l’excellence de notre enseignement et d’inscrire cet enseignement dans la tradition qui caractérise notre institution, tout en confrontant cette tradition à la société actuelle“, indique la nouvelle directrice, citée dans le communiqué.

Diplômée et agrégée en Philosophie et Musicologie à l’Université libre de Bruxelles (ULB) et en possession d’un Executive Master en Leadership et People Management, elle entame sa carrière en tant que chercheuse en musicologie dans cette même université. Elle a également travaillé comme collaboratrice au Théâtre royal de la Monnaie et au Palais des Beaux-Arts et enseigné dans plusieurs établissements d’enseignement supérieur.

La nouvelle directrice est entrée au conservatoire en 2006 en tant qu’enseignante puis comme conservatrice de la bibliothèque en 2008 et est devenue par après présidente de l’ASBL Union du Corps professoral du Conservatoire royal de Bruxelles (UCPCRB) en 2018.

Belga