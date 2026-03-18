Oliver Rittweger de Moor (PTB) : “Le budget bruxellois prévoit des économies plus importantes qu’en 12e provisoires”

Alors que le nouveau gouvernement bruxellois travaille en ce moment à la confection d’un budget d’urgence pour la fin d’année afin de sortir du système des 12e provisoires, Oliver Rittweger de Moor (PTB) était l’invité de la matinale de BX1.

“Ca ne va pas être une bonne chose, mais un budget d’austérité, de l’immobilité. Les loyers vont continuer d’augmenter, il va y avoir beaucoup d’économie sur les services publics, ce n’est pas ce que les Bruxellois attendaient“, estime le député bruxellois PTB. Selon lui, “en 12e provisoires, les mesures d’économies ne sont pas aussi importantes que celles qui s’annoncent“. Où chercher l’argent ? Pour le député, il doit venir du fédéral : “Bruxelles est sous-financée et en plus la dotation de Beliris pour Bruxelles diminue“.

Sur la forme, Oliver dénonce le timing restreint. “Il y a un manque de clarté. Nous essayons d’avoir des réponses en commission. De nombreuses mesures ne sont pas détaillées“.

Sur les objectifs d’équilibre – à savoir un déficit nul pour 2029 – Oliver Rittweger de Moor dit ne pas y croire : “et c’était possible de remplir ces objectifs avec d’autres mesures“. Il cite par exemple les frais de consultance, “rien que 200 millions à la Stib“.

Sur la Stib justement, l’abonnement des jeunes et des seniors sera maintenu à 12 euros, “Le problème c’est que les autres tarifs vont augmenter“, dénonce-t-il. Il pointe une offre de la Stib “diminuée depuis 2024“, alors que le nombre de passagers augmente. Selon lui, cela s’illustre dans la suppression de lignes de bus, de projet de tramification ou dans le report du projet du métro 3. “Nous étions favorables pour les projet à 800 millions présenté initialement pour relié Albert à Evere“, indique-t-il. Il dit regretter la destruction du Palais du Midi “annoncée indispensable pour relier Bordet, alors qu’on ne la reliera finalement pas (…) et nous ne sommes pas à l’abris de nouvelles surprises”.

Oliver Rittweger de Moor exprime son soutien aux travailleurs de Bruxelles Propreté en grève pour l’instant : “Comment voulez-vous que les travailleurs rendent la Région plus propre avec moins de moyens humains et financiers ?”

En tout cas, le PTB ne votera pas en faveur du budget qui devrait être voté en commission en fin de semaine et en séance plénière la semaine prochaine.