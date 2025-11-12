“Odyssée Africaine” : une nouvelle exposition signée Benoît Feron

Depuis plus de 20 ans, Benoît Feron parcourt l’Afrique avec un regard artistique et humaniste, pour en révéler la diversité fascinante et la profondeur culturelle. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Odyssée africaine, présentée pour la première fois à Bruxelles à la galerie K Art Signatures, invite à un voyage visuel entre traditions et modernité, entre les racines profondes d’un continent et son bouillonnement urbain actuel.

Guidé par les mots de Sebastião Salgado – “Les gens sont beaux partout et partout ils veulent être représentés avec dignité” – Benoît Feron compose une œuvre vibrante, emplie de dignité, d’humanité et de vérité. Chaque image raconte un fragment de cette Afrique plurielle, complexe, vivante.

L’exposition accompagne la sortie du livre éponyme, récemment publié. L’artiste le présentera et le dédicacera le dimanche 9 novembre à partir de 15h.

■ Interview de Benoît Feron au micro de Fabrice Grosfilley