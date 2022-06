NUPES ou Ensemble! ? Le duel concerne aussi les Français de Bruxelles

Dans la 4e circonscription du Benelux, les Français de Belgique ont déjà commencé à voter pour le second tour des élections législatives. Les deux candidats arrivés en tête du premier tour sont Cécilia Gondard (NUPES) et Pieyre-Alexandre Anglade (Renaissance/ ex-LREM).

Le premier tour des législative s’est clôturé le 5 juin dernier pour les Français du Benelux. Le député sortant et candidat de la majorité présidentielle Pieyre-Alexandre Anglade est arrivé en tête. Il a recueilli 39% des voix. Il affronte pour ce second tour la candidate de l’alliance de gauche, la NUPES Cécilia Gondard, qui a recueilli 32% des suffrages.

La candidate de l’Union de la gauche et des écologistes obtient 10.431 votes, sur le total des 28.627 voix émises à Bruxelles, contre 10.391 pour le candidat de la coalition “Ensemble !”.

Cécilia Gondard défend la coalition de gauche “On a été récompensé pour cette union, les électeurs ont décidé de sortir du duel Macron/Le Pen pour revenir à un duel gauche/droite. Une autre bonne nouvelle, c’est que l’extrême droite n’a pas autant percé que sur la présidentielle. Ici, sur le terrain, beaucoup de Français nous disent qu’ils ne voient pas leur député, qu’il n’y a plus accès aux services publics, beaucoup de bureaux de votes ont été supprimés. Beaucoup de Français du Benelux ont l’impression d’être abandonné par la République française. On est là, on est de retour, l’union de la gauche, c’est aussi pour construire une Europe et une France qui soit plus proche de vous” disait-elle dans +d’Actu.

Pour Pieyre-Alexandre Anglade, engagé sur les dossiers européens, le pays a besoin d’être gouverné, dirigé, il a besoin de stabilité et de cohérence dans une époque de défis.” Dans une époque de crise économique, mais aussi écologique, avec une urgence climatique qui est une priorité politique majeur du quinquennat qui s’ouvre et européenne avec le retour de la guerre en Ukraine où l’on voit que nous sommes collectivement mis au défi. Cette majorité est nécessaire pour le pays parce que nous devons prendre les décisions rapides et fortes si nous voulons protéger les Françaises et Français et protéger les européens de façon générale parce que c’est ça aussi l’enjeu, c’est de défendre l’avenir du projet européen à un moment donné où il peut être mis à mal par une majorité alternative.”

Les deux candidats ont également abordé le dossier de la réforme des retraites, mais aussi la posture de Jean-Luc Mélenchon en tant que Premier ministre, la position de la France dans l’Union Européenne, ainsi que l’amélioration de l’accès aux services publics pour les Français de l’étranger.

Dans le Benelux, le vote par internet est ouvert pour le second tour jusqu’au mercredi 15 juin à midi, mais les électeurs pourront aussi déposer leur bulletin dans l’urne le dimanche 19 comme les autres Français.

■ Anaïs Corbin / Un duel animé par Fabrice Grosfilley