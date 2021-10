Nouvelle victoire des Red Lions contre l’Allemagne (5-3)

Au lendemain de leur victoire 6-1 samedi à Uccle, les Red Lions, l’équipe nationale masculine de hockey, se sont à nouveau imposés dimanche (5-3) face à l’Allemagne dans leur 2e match de la Hockey Pro League. Après avoir été menés au score en début de partie, les champions olympiques et N.1 mondiaux ont corrigé le tir via Sébastien Dockier (2x) et Tanguy Cosyns avant le repos. Tibeau Stockbroekx et Nicolas De Kerpel ont signé les deux autres buts en 2e mi-temps. Tenants du titre, ils prennent logiquement la tête de la compétition avec 100% des points.

Michel van den Heuvel effectuait 4 changements par rapport à l’équipe qui s’était imposée 6-1 samedi contre la 5e nation mondiale. Williams Guislain et Tom Boon, légèrement blessés, ainsi qu’Emmanuel Stockbroekx cédaient leur place dans le jeu en faveur d’Augustin Meurmans, Nicolas Poncelet et Thibeau Stockbroekx. Loic Van Doren remplaçait lui Vincent Vanasch entre les poteaux. A l’inverse de samedi, les N.1 mondiaux ont été cueillis à froid. Le 1er penalty corner (pc) allemand, obtenu dès la 4e minute, permettait à Niklas Wellen de donner l’avance aux Honomas, trompant le cadet des Van Doren d’un sleep à plat en-dessous du corps. La Belgique mettait 10 minutes pour rentrer réellement dans la partie et trouvait l’égalisation sur un tir de Sébastien Dockier après un assist de John-John Dohmen (1-1, 15e). Les champions olympiques ont continué sur leur lancée dans le 2e quart. Tanguy Cosyns déviait un centre de la gauche dans le but d’Alexander Stadler (2-1, 18e), avant que Dockier n’y aille d’un doublé en reprenant un centre de Victor Wegnez (3-1, 19e). Un accrochage volontaire de Gauthier Boccard entraînait une série 3 pc successifs. Sur le dernier, Lukas Windfeder sleepait à droite et expédiait la balle entre Van Doren et le défenseur à même la ligne (3-2, 27e).

Après le repos, les Red Lions connaissaient une courte période de relâchement. Raphael Hartkopf n’en profitait pas, son revers léchant le poteau gauche de Van Doren. Ils se reprenaient toutefois très vite. Un tir de revers de Dockier fusait au-dessus de la cage de Stadler. Une interception de Victor Wegnez en tête de cercle adverse lui permettait d’offrir le 4e but belge à Thibeau Stockbroekx, son premier en match officiel pour la Belgique. Van Doren s’interposait plusieurs fois en fin de période sur la réaction allemande mais devait s’avouer vaincu sur une balle haute de Malte Hellwig dans les dernières secondes du 3e quart (4-3, 45e). La Belgique reprenait les commandes dans le 4e et dernier quart. Nicolas De Kerpel fixait le score en reprenant victorieusement un centre de Stockbroekx à 2 minutes du terme. Avec les forfaits de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande (restrictions de voyage), pour l’instant toujours pas remplacés par la FIH, cette 3e édition de la Pro League ne se dispute qu’avec 7 nations. Les Red Lions poursuivront la compétition avec une double confrontation contre les Pays-Bas, les 26 et 28 novembre, à Rotterdam, – leurs deux derniers matchs internationaux de l’année – avant de poursuivre la compétition en 2022 en Argentine (12 et 13/02).

Belga