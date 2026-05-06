Nouvelle recrue à PolBru : Bob, le chien anti-drogue silencieux

Un renfort peu commun a rejoint la brigade canine de la zone de police Police Bruxelles CAPITALE Ixelles. Début mai, Bob, un malinois de 2,5 ans, a effectué sa première mission officielle aux côtés de sa maître-chien, la première inspectrice Tessa.

Le parcours de Bob a de quoi surprendre. Le chien avait été saisi en mars 2025 lors d’une intervention pour maltraitance animale à Bruxelles. Il vivait alors dans une cave partiellement inondée. Pris en charge par la police, il est d’abord hébergé au chenil de PolBru. Rapidement, ses aptitudes attirent l’attention des équipes. “Il était trop doux pour devenir chien de patrouille, mais il est resté très joueur malgré son passé”, explique Tessa.

Un trait de caractère décisif : son instinct de chasse. Progressivement, sa balle de jeu est remplacée par des stupéfiants lors de la formation, révélant un excellent potentiel pour la détection.

Une formation express et réussie

Bob et sa conductrice ont suivi une formation spécialisée auprès de la Police fédérale belge. En à peine cinquante jours, le duo était prêt à passer les examens. “Ils l’ont réussi haut la main”, souligne le commissaire Tim Huysmans. L’arrivée de Bob constitue un renfort bienvenu, alors que les missions liées aux stupéfiants sont en constante augmentation.

Contrairement aux chiens d’intervention classiques, Bob est un chien de drogue dit “silencieux”. Pas d’aboiement : lorsqu’il détecte une substance, il s’assied et indique précisément l’endroit suspect avec son museau. Il sera désormais mobilisé lors de contrôles variés : visites à la prison de Haren, transports en commun ou établissements horeca.

Pour Tessa, déjà maîtresse de Kyra — un chien “dual purpose” capable de faire à la fois de la patrouille et de la détection —, cette nouvelle collaboration s’inscrit dans une véritable vocation. “Les chiens sont une passion. Je ne pourrais jamais m’en séparer”, confie-t-elle. Une seconde chance réussie pour Bob, passé d’un environnement de maltraitance à un rôle clé dans la lutte contre le trafic de drogue.

Rédaction