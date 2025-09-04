Nouvelle expulsion programmée à Anderlecht, le collectif Zone Neutre sans alternative

La situation des quelque 70 personnes, principalement des sans-papiers, installées dans un ancien bâtiment syndical au square de l’Aviation à Anderlecht reste dans l’impasse. Lors d’une réunion jeudi, le bourgmestre Fabrice Cumps (PS) leur a confirmé que l’huissier en charge du dossier avait déjà sollicité la commune pour réorganiser l’expulsion avortée du 27 août.

Le collectif Zone Neutre occupe depuis mars un ancien bâtiment syndical, que le promoteur Staring Real Estate souhaite transformer en hôtel. Il y a huit jours, environ 200 militants s’étaient massés dès l’aube devant l’immeuble, empêchant l’huissier de justice d’exécuter l’acte d’expulsion.

Opposé à celle-ci mais se disant contraint de suivre la loi, le maïeur a prévenu que la commune ne pourrait “plus tenir longtemps“. “L’huissier a réintroduit une demande, rappelant que la commune et la police sont passibles de 1.500 euros d’astreinte par jour. La zone de police va devoir reprogrammer une expulsion avec davantage de forces, mais ce n’est pas simple vu les nombreuses tâches de nos policiers.”

► Reportage | L’expulsion au square de l’Aviation à Anderlecht n’a pas eu lieu

Vivalis, l’administration bruxelloise chargée de l’intégration des primo-arrivants, était également présente à la réunion avec le collectif. Fabrice Cumps a assuré que toutes les parties feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour reloger les occupants.

Zone Neutre affirme chercher une alternative, sans succès. Selon le collectif, il ne lui reste plus que “quelques semaines de répit“. Les militants dénoncent en outre une tentative d’intimidation depuis que deux de leurs membres ont été cités par l’huissier dans un document imposant des astreintes prévues par le jugement du 18 avril, qu’ils entendent contester.

L’avocat du propriétaire Staring Real Estate, Johan Vonckers, se dit dans l’attente d’une nouvelle date. “Depuis début août, les astreintes courent. Plus vite ce sera terminé, mieux ce sera pour tout le monde. Nous dépendons de la commune et de la police.”

