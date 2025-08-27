L’expulsion au square de l’Aviation à Anderlecht n’a pas eu lieu

Le collectif Zone Neutre occupe depuis mars un ancien bâtiment syndical, propriété de Staring Real Estate, au croisement avec le boulevard Poincaré.

L’audience prévue ce mardi matin devant la justice de paix dans le cadre du recours introduit par le collectif Zone Neutre contre l’avis d’expulsion a été reportée au 3 novembre, a indiqué un représentant du collectif. L’avis affiché, daté du 27 août, restait donc valable et l’expulsion de quelque septante personnes, dont une dizaine d’enfants, était annoncée pour mercredi matin au square de l’Aviation, à Anderlecht. Sur place une centaine de sympathisants du collectif Zone Neutre a empêché l’expulsion, a-t-on constaté. Barricadés à l’intérieur avec les occupants depuis 6 heures du matin, ils ont forcé les policiers à reculer à deux reprises.

“Propriétaire inflexible”

Le bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), a confirmé avoir rencontré les représentants du collectif ce mardi. “Le propriétaire est resté inflexible. Pour lui, c’est une question de principe“, a-t-il expliqué. “L’ordonnance d’expulsion est exécutoire, la police doit accompagner l’huissier.” Il précise que la commune ne dispose pas de solution de relogement pour 70 personnes mais qu’un dispositif social sera présent mercredi pour aider les familles les plus fragilisées.

Le collectif Zone Neutre occupe depuis mars un ancien bâtiment syndical, propriété de Staring Real Estate, au croisement avec le boulevard Poincaré. Le promoteur souhaite le transformer en hôtel, un permis d’urbanisme étant en cours d’instruction. Une première expulsion avait été planifiée en juillet avant d’être reportée. Le collectif regrette que, malgré la procédure judiciaire toujours en cours, le bourgmestre et le propriétaire aient décidé de maintenir l’expulsion.

Belga, image : manifestation du collectif en juin dernier