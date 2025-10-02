Nouvelle édition du FrancoFaune : une cinquantaine de concerts dans une quinzaine de lieux bruxellois
Ce mercredi, c’était le coup d’envoi du “FrancoFaune”. Un festival qui, chaque automne, explore une quinzaine de lieux – certains connus, d’autres insolites – à Bruxelles qui accueillent une cinquantaine de concerts. L’objectif des organisateurs est de mettre en lumière la diversité, l’originalité et l’innovation de la scène musicale belge avant tout, mais aussi française, suisse, québécoise et franco-canadienne, tous styles confondus.
■ Reportage de Thomas Dufrane et Stéphanie Mira