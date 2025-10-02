Passer la navigation
Nouvelle édition du FrancoFaune : une cinquantaine de concerts dans une quinzaine de lieux bruxellois

Ce mercredi, c’était le coup d’envoi du “FrancoFaune”. Un festival qui, chaque automne, explore une quinzaine de lieux – certains connus, d’autres insolites – à Bruxelles qui accueillent une cinquantaine de concerts. L’objectif des organisateurs est de mettre en lumière la diversité, l’originalité et l’innovation de la scène musicale belge avant tout, mais aussi française, suisse, québécoise et franco-canadienne, tous styles confondus.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Stéphanie Mira

02 octobre 2025 - 17h03
Modifié le 02 octobre 2025 - 18h09
 

