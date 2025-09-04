Nouvelle édition de la grande collecte des appareils électroménagers pour la bonne cause

Comme chaque année depuis 2021, Recupel et Nostalgie lancent leur grande collecte d’appareils électroménagers en Wallonie et à Bruxelles en faveur des personnes défavorisées. L’opération est organisée du 10 au 20 septembre.

L’initiative vise à “collecter tous les appareils électro usagés, faire don des appareils en bon état pour équiper des personnes dans le besoin et recycler les appareils qui ne peuvent pas être réparés pour en récupérer les matières premières”, explique jeudi dans un communiqué Recupel, l’ASBL en charge de la collecte et du traitement durable d’appareils électriques et électro usagés.

“Nous sommes très heureux de collaborer pour la cinquième année consécutive avec Nostalgie”, explique le CEO de Recupel Eric Dewaet. “Les appareils électro font partie de notre quotidien. Pour beaucoup, c’est une évidence, mais ça ne l’est pas pour ceux qui font face à une situation difficile ou qui n’ont pas de toit sur la tête. C’est pourquoi Recupel appelle à rapporter vos appareils usagés à l’un des points de collecte mobile participants. De cette manière, vous rendez le sourire à quelqu’un et vous contribuez à protéger l’environnement”, souligne-t-il.

Concrètement, les appareils usagés peuvent être déposés le 10 septembre à Auderghem (Bruxelles), le 13 septembre à Gosselies (Hainaut), le 17 septembre à Herstal (Liège) et le 20 septembre à Waterloo (Brabant wallon). Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent s’inscrire sur le site web de Nostalgie après quoi les animateurs de la radio viendront prendre leurs objets à domicile.

L’année dernière, l’action de solidarité avait permis d’offrir 192 appareils à l’Ilot, une association de lutte contre le sans-abrisme.

Belga