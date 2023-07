Nouvelle échelle de 64 mètres de haut pour les pompiers de Bruxelles

Les pompiers de la capitale ont inauguré lundi un tout nouveau camion doté d’une échelle de 64 mètres, la plus haute d’Europe. Le nouvel engin, surnommé “The Beast” (la bête), a été inauguré sur la Grand-Place de Bruxelles.

Cette échelle aux dimensions impressionnantes permettra aux pompiers d’effectuer des sauvetages en façade sur des bâtiments d’environ 20 étages. À titre de comparaison, le service d’incendie de Bruxelles disposait jusqu’ici d’une échelle limitée à 30 mètres, soit l’équivalent de huit étages.

“C’est évidemment un engin qui servira aussi pour l’extinction d’incendie. Nous pourrons ainsi effectuer des ‘tours d’eau’ (arrosage par le haut) sur une hauteur de plus de 64 mètres en combinant la hauteur de l’échelle et la portée de la lance“, s’est félicité le chef de corps des pompiers de la capitale, Tanguy du Bus de Warnaffe. “Quand on est pompier, il est important de ne pas perdre de temps et cette nouvelle échelle permet d’atteindre plus de 60 mètres en 40 secondes.“

Pour l’occasion, la Secrétaire d’État bruxelloise chargée de la Lutte contre l’incendie et l’Aide médicale urgente, Ans Persoons (Vooruit), ainsi que le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, Rudi Vervoort (PS), et le bourgmestre de Bruxelles-Ville, Philippe Close (PS) étaient présents. Le camion a été baptisé à grands jets de lance d’incendie.

Belga

► Un reportage de Michel Geyer, Yannick Vangansbeek et Stéphanie Mira