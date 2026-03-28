Nouvelle action du Belgian Anti-Fur Movement devant Louis Vuitton et Dior à Bruxelles
Le Belgian Anti-Fur Mouvement (BAM), qui dénonce le commerce de fourrures, a mené samedi midi une nouvelle action devant les magasins bruxellois de Dior et de Louis Vuitton, sur le boulevard de Waterloo.
Les manifestants ont ainsi protesté contre la production de fourrure de la maison-mère des deux marques, LVMH, le plus grand fabricant de vêtements de luxe au monde.
La manifestation a débuté à 15h00 pour se terminer deux heures plus tard. Les activistes ont scandé des slogans à l’encontre de LVMH qui, selon le BAM, refuse toujours de s’engager en faveur d’une production de vêtements sans fourrure et d’une politique anti-fourrure.
Les militants pointent les conditions de vie abominables des animaux utilisés pour la production de fourrure, tels que les renards, visons, ratons laveurs, lapins et chinchillas. “Ils sont parfois enfermés pendant six à huit mois, après quoi ils sont électrocutés par l’anus ou le vagin”, explique le BAM.
L’organisation a appelé à un moratoire immédiat sur la production de fourrure par LVMH, ainsi qu’à la signature par la maison française d’une charte anti-fourrure. Le BAM organise régulièrement des manifestations devant les magasins de luxe, à Bruxelles et Knokke-Heist principalement.
Belga