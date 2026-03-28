Nouvelle action du Belgian Anti-Fur Movement devant Louis Vuitton et Dior à Bruxelles

La manifestation a débuté à 15h00 pour se terminer deux heures plus tard. Les activistes ont scandé des slogans à l’encontre de LVMH qui, selon le BAM, refuse toujours de s’engager en faveur d’une production de vêtements sans fourrure et d’une politique anti-fourrure.

Les militants pointent les conditions de vie abominables des animaux utilisés pour la production de fourrure, tels que les renards, visons, ratons laveurs, lapins et chinchillas. “Ils sont parfois enfermés pendant six à huit mois, après quoi ils sont électrocutés par l’anus ou le vagin”, explique le BAM.