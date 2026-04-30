Nouveau rapport accablant sur la situation des prisons : “La surpopulation nuit au bien-être et à la vie privée des détenus”

La surpopulation carcérale et l’insuffisance des infrastructures nuisent au bien-être et à la vie privée des prisonniers et accentuent la vulnérabilité des détenus nécessitant des soins, le risque de tensions et les comportements inadaptés. Telle est la conclusion des 37 rapports annuels des commissions de surveillance du Conseil central de surveillance pénitentiaires publiés jeudi.

Au 15 décembre 2025, 672 personnes dormaient sur un matelas posé à même le sol, un chiffre qui a encore grimpé à 763 au 20 avril 2026, relève le Conseil central. Dans ce contexte de forte pression sur le système pénitentiaire, les commissions de surveillance ont documenté, tout au long de l’année, les réalités du terrain.

Cette situation a un impact sur les installations médicales “où le manque d’intimité et le sous-financement rendent difficile l’accès à des soins de qualité”. En raison du manque d’activités, d’emploi ou d’infrastructures adaptées, de nombreux détenus passent la majeure partie de leur journée dans leur cellule. Un tel régime a un impact négatif sur le bien-être mental et général des détenus, relève encore le Conseil central.

Le personnel fournit toutefois des efforts admirables dans des conditions particulièrement difficiles, souligne le rapport. Le personnel est soumis à la pression de la surpopulation, à des effectifs inadaptés et à un manque de personnel. La pénurie importante de psychiatres, de personnel soignant et de ressources médicales compromet considérablement la prise en charge thérapeutique adaptée, ce qui rend la réinsertion plus difficile.

Plusieurs établissements signalent aussi un nombre élevé d’incidents, souvent liés à des problèmes de toxicomanie et à un manque de soins adaptés. L’isolement est régulièrement utilisé. “Cela confirme qu’une logique de sécurité prévaut dans les prisons et que les mesures prises constituent souvent une solution d’urgence plutôt qu’une réponse thérapeutique”, indique le rapport.

Belga