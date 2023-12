Notre-Dame aux Riches Claires : un repas de Noël réunit 150 personnes sans-abri

Quelque 150 personnes sans-abri et précarisées se sont rassemblées lundi midi dans l’église Notre-Dame aux Riches Claires, située dans le centre-ville de Bruxelles, afin de partager un repas de Noël organisé par la communauté Sant’Egidio.

“La logistique de ce repas débute déjà au mois de novembre. On commence alors à chercher des cadeaux pour nos invités, on recrute les bénévoles, on réfléchit au menu, etc.“, a expliqué le secrétaire général de Sant’Egidio Europe, Jan De Volder. Tout au long de l’année, le restaurant géré par la communauté (“Kamiano”), situé au 26 rue des Riches Claires, accueille les personnes sans chez-soi deux soirées par semaine pour leur offrir des repas chauds. “Nous connaissons donc bien les noms, les histoires ou encore les goûts des personnes présentes aujourd’hui. C’est d’ailleurs ce qui permet de créer ce climat si familial“, a-t-il ajouté.

À la fin du repas – fait de soupe au potiron, pâté de gibier, dinde ou saumon grillé, ainsi que l’incontournable bûche de Noël – chaque invité a reçu un cadeau personnalisé, préparé par les bénévoles et emballé par les membres de la communauté. “Pour nous, chrétiens et chrétiennes, il s’agit là du véritable sens de Noël“, a souligné M. De Volder. “Nous célébrons la naissance d’un enfant qui n’est pas né dans un palais mais bien dans la précarité. Persécuté depuis son plus jeune âge, il n’y avait pas de place pour lui. Aujourd’hui, tout particulièrement, nous tenons ainsi à donner leur place aux exclus et aux démunis“.

L’association catholique Sant’Egidio, engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour la paix dans plus de 70 pays, a été fondée à Rome en 1968. En ce 25 décembre, quelque 250.000 personnes ont partagé un tel repas grâce aux antennes de la communauté déployées à travers le monde, selon Jan De Volder.

Belga