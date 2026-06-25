Nina Pinzarrone s’établit à Colorado Springs avec une nouvelle structure

Nina Pinzarrone s’est établie à Colorado Springs, aux États-Unis, pour poursuivre sa carrière de patineuse artistique professionnelle. La Bruxelloise de 19 ans évoluera sous la houlette de l’Américain Damon Allen et d’un nouveau chorégraphe, comme elle l’a annoncé jeudi.

Après sa médaille de bronze aux championnats du monde de Prague, Pinzarrone avait fait ses adieux sans cérémonie à Ans Bocklandt, sa coach depuis 15 ans, et son chorégraphe Benoit Richaud. “Ça a été une décision difficile, mais mûrement réfléchie”, a commenté la patineuse. “Quelque chose devait changer. J’avais besoin d’un nouvel environnement.”

Pendant une saison difficile, malgré la médaille mondiale, Nina Pinzarrone a notamment bénéficié du soutien de Jacques Borlée, aujourd’hui devenu son manager. “Je veux surtout prendre du plaisir à l’entraînement“, a-t-elle expliqué jeudi.

“Je vais travailler avec une dizaine de patineuses américaines. J’en attends beaucoup.” Son entraîneur Damon Allen dirige également Amber Glenn, 5e des derniers Jeux Olympiques. Pinzarrone travaille deux nouveaux programmes, dont la date des premiers tests n’a pas encore été établie. Le premier concours international est prévu à Angers du 23 au 25 octobre, avec le Grand Prix de France. Le Skate America suivra du 13 au 16 novembre.

La saison prochaine, le titre européen sera l’objectif, après avoir terminé deux fois à la 3e place et une fois à la 4e, cette année à Sheffield. Un titre continental la verrait marcher dans les traces de Loena Hendrickx, championne d’Europe 2024, qui a annoncé la fin de sa carrière mercredi. “Loena peut être fière de ce qu’elle a fait. Je devrai désormais m’habituer à ce que l’attention se porte sur moi“, a conclu la patineuse bruxelloise.

Belga