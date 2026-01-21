Nina Pinzarrone s’estime à 70% de sa forme à quatre semaines de son épreuve olympique

Pinzarrone a terminé quatrième de l’Euro à Sheffield vendredi passé, une épreuve qu’elle n’a pas disputée dans des conditions optimales: son début de saison a été retardé par une blessure au pied et elle est tombée malade quelques semaines avant l’événement. “Bien sûr il y a une petite déception, parce que terminer quatrième ce n’est pas chouette, mais j’ai directement essayé de relativiser. J’ai pensé à tout ce qui était bien”, a-t-elle expliqué.

Parmi les points positifs, “j’ai regagné de la confiance en moi et je suis de nouveau parmi le top. Le problème, c’était juste que je n’avais pas eu assez d’entraînement avant. Je pense qu’il y a aussi eu l’adrénaline de la compétition, je sentais que j’avais du stress, que je n’étais pas encore assez à l’aise.”

Concernant son pied, qui a été opéré pour soigner une infection, Pinzarrone “n’a plus mal du tout”. “Je n’ai plus de problème et j’espère que ça va rester comme ça, parce que ça fait quand même déjà deux ans que j’ai mal en entraînement et que je ne sais pas m’entraîner comme je dois. Maintenant, tout est sous contrôle.”

Quatre semaines “d’entraînements durs” attendent à présent la patineuse avant ses premiers Jeux. “Je dirais qu’en ce moment, je suis à 70% de ma forme optimale. J’ai encore une marge. Je suis sûre que je serai prête pour les Jeux.”

Pinzarrone ne ressent pas encore de stress. “Je ne doute pas que ça va venir. Maintenant, c’est surtout l’excitation et l’envie de m’entraîner.”