 Aller au contenu principal
BX1

Nicou, figure émergente du rap bruxellois: “On a préparé le meilleur show possible”

Il est jeune, il est Bruxellois et il définit son style comme du “post-rap ou du rap fusion, une case un peu large pour pas trop devoir s’expliquer là-dessus“. Ce mercredi soir, l’artiste Nicou se produit au Botanique, dans la salle du Witloof Bar.

Premier concert solo pour Nicou ce soir et pas dans n’importe quelle salle : la Witloof Bar du Botanique. “On est partis d’une feuille blanche en se disant : maintenant qu’on a une salle et qu’on a 1h15, qu’est-ce qu’on va faire ? Du coup, on a préparé le meilleur show qu’on a pu préparer.

Nicou a toujours été passionné et curieux de musique. Se lancer avec ses propres titres était une étape logique : “J’ai commencé il y a une dizaine d’années. J’ai commencé avec le rap. C’était comme tous les jeunes qui écoutent du rap, j’ai commencé à écrire avec mes potes. Au fur et à mesure, j’ai été de plus en plus loin en achetant une carte son, en faisant des maquettes. Depuis deux ans, je suis dedans plus sérieusement“.

Sa musique rencontre déjà un certain public : Nicou a sorti deux albums et une quinzaine de titres.

Difficile pour lui d’expliquer son style : “Je sais pas ce que j’essaye de faire, mais je crois que c’est un produit générationnel. Tous les artistes sont à la frontière des genres. Le fil rouge, c’est le rap, mais en ce qui concerne l’instrumental, ça va du rap à la pop, en passant par le rock et la variété ou l’électro. Ça va un peu dans tous les sens“.

Après son concert au Botanique, Nicou a encore de beaux rendez-vous à venir cet été avec la Fête de la musique et le festival Esperanzah.

­■ Reportage de Rémy Rucquoi et Charles Carpreau

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales