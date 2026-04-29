Nicou, figure émergente du rap bruxellois: “On a préparé le meilleur show possible”

Il est jeune, il est Bruxellois et il définit son style comme du “post-rap ou du rap fusion, une case un peu large pour pas trop devoir s’expliquer là-dessus“. Ce mercredi soir, l’artiste Nicou se produit au Botanique, dans la salle du Witloof Bar.

Premier concert solo pour Nicou ce soir et pas dans n’importe quelle salle : la Witloof Bar du Botanique. “On est partis d’une feuille blanche en se disant : maintenant qu’on a une salle et qu’on a 1h15, qu’est-ce qu’on va faire ? Du coup, on a préparé le meilleur show qu’on a pu préparer.”

Nicou a toujours été passionné et curieux de musique. Se lancer avec ses propres titres était une étape logique : “J’ai commencé il y a une dizaine d’années. J’ai commencé avec le rap. C’était comme tous les jeunes qui écoutent du rap, j’ai commencé à écrire avec mes potes. Au fur et à mesure, j’ai été de plus en plus loin en achetant une carte son, en faisant des maquettes. Depuis deux ans, je suis dedans plus sérieusement“.

Sa musique rencontre déjà un certain public : Nicou a sorti deux albums et une quinzaine de titres.

Difficile pour lui d’expliquer son style : “Je sais pas ce que j’essaye de faire, mais je crois que c’est un produit générationnel. Tous les artistes sont à la frontière des genres. Le fil rouge, c’est le rap, mais en ce qui concerne l’instrumental, ça va du rap à la pop, en passant par le rock et la variété ou l’électro. Ça va un peu dans tous les sens“.

Après son concert au Botanique, Nicou a encore de beaux rendez-vous à venir cet été avec la Fête de la musique et le festival Esperanzah.

­■ Reportage de Rémy Rucquoi et Charles Carpreau