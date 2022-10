NewB échoue à réunir les 40 millions d’euros exigés par la Banque Nationale

La banque coopérative n’est pas parvenue à lever les 40 millions d’euros exigés par la Banque nationale à la date du 30 septembre pour poursuivre ses activités. Son CEO Thierry Smets, assure que NewB ne fait pas faillite.

“Nous sommes toujours en discussion avec des investisseurs potentiels autant publics que privés“, assure le directeur général. “Des discussions se mettent en place avec la BNB pour savoir comment on peut avancer dans le temps. Ces discussions ont débuté et ne sont pas terminées, on continue notre travail.”

NewB réunira une assemblée générale de ses coopérateurs dans la première moitié du mois de décembre. “L’objectif à l’AG extraordinaire du mois de décembre sera de proposer aux coopérateurs les différentes options qui se présenteront à nous compte tenu du montant qui sera levé au moment de la clôture de cette collecte de fonds. Dès qu’on a la décision des derniers investisseurs, on pourra savoir sur quel scénario on peut avancer et ces scénarios-là seront proposés à l’AG du mois de décembre.”

La banque ne fera pas faillite et l’épargne de ses 20.000 clients est en sécurité, assure-t-elle. Après un appel sur les réseaux sociaux, 37.060 signatures ont été récoltées et la banque a reçu un soutien de 110 organisations. NewB espère toujours un soutien des gouvernements wallon et bruxellois. “Le soutient populaire derrière NewB est toujours présent et cela nous rend confiant pour la suite.”

À Bruxelles, la secrétaire d’État Barbara Trachte avait proposé d’injecter un million d’euros dans NewB. Cependant, à ce stade, ni la Région wallonne ni la Région bruxelloise n’ont officiellement décidé d’intervenir. Cela dépendra des travaux budgétaires en cours.

Anaïs Corbin avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq

■ Interview de Thierry Smets, CEO de NewB, réalisée par Anais Corbin