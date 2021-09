Neutralité des services publics : Christophe Magdalijns (DéFI) souhaite déposer une proposition d’ordonnance

Le député bruxellois Christophe Magdalijns (DéFI) était l’invité de Fabrice Grosfilley, dans Toujours + d’Actu.

Il y a quelques semaines, le député bruxellois Christophe Magdalijns, membre du parti DéFI, annonçait ne plus se sentir membre de la majorité… alors même que DéFI est, on le rappelle, membre du gouvernement bruxellois. Un sentiment qu’il a réitéré, ce jeudi, sur l’antenne de BX1+ : “je ne me sens plus dans la majorité bruxelloise d’aujourd’hui (…). Je n’ai pas changé d’avis. Je suis membre du groupe parlementaire DéFI aujourd’hui, je crois que c’est un souhait collectif de rester avec une cohésion des dix personnes qui ont été élues sur la liste DéFI, mais je ne me sens plus lié par les engagements qui ont été pris au niveau du gouvernement“, explique-t-il.

À l’époque, cette prise de position avait eu lieu suite à l’affaire de la neutralité à la STIB. “La neutralité à la STIB est [toujours aujourd’hui] en danger. Et c’est une porte qui s’ouvre sur une neutralité et des accommodements raisonnables dans toute la fonction publique bruxelloise”

Vers une proposition d’ordonnance

“Les conditions qui ont été établies dans l’accord sont des conditions qui peuvent être intéressantes, et j’ai envie d’éprouver la majorité en déposant une proposition d’ordonnance sur le sujet, bétonnant l’accord“, soit le fait qu’il ne faille pas être en contact avec le public ou exercer une fonction d’autorité si on souhaite porter le foulard.

Si cette proposition est votée, “une part de la confiance sera rétablie, et on pourra retourner vers un dialogue serein sur ces questions“, indique le député amarante.

