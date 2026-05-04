Nayad : un nouveau festival d’arts de rue prend vie cet été à Ixelles

Du 3 au 5 juillet 2026, Nayad lance la première édition d’un nouveau festival d’arts de rue. Ixelles accueillera trois jours de spectacles et de musique pour les petits et les grands dans l’espace public.

“Pensé comme une grande fête populaire, Nayad déploie une programmation pluridisciplinaire et accessible à tous les âges“, expliquent les organisateurs . Au total, quatorze représentations gratuites sont proposées dans l’espace public ces 3, 4 et 5 juillet 2026, portées par douze compagnies artistiques.

En journée, le festival met à l’honneur le cirque et le théâtre de rue. En soirée, il laisse place aux fanfares, à la musique et à une ambiance festive.

Né en 2025 sous le nom des Berges Poétiques et une forme très réduite, Nayad change d’échelle et d’identité en 2026 à Ixelles après une édition aux Étangs ayant rassemblé plus de 2.000 personnes. Le festival se déploie entre la place Flagey, la place Sainte-Croix, les Étangs d’Ixelles et la place Fernand Cocq.

“Amener l’art vivant directement aux habitants”

Nayad est porté par l’ASBL Merci Bonsoir, une jeune équipe basée à Ixelles depuis 2021. “Notre volonté est de développer un projet qui amène l’art vivant directement aux habitant·es, en se déployant dans la rue avec une programmation accessible et fédératrice“, souligne Simon Laroche, coordinateur de l’initiative. L’ambition est simple : ouvrir l’été avec une expérience artistique vivante et conviviale. La place Sainte-Croix accueillera le cœur du festival, avec manège, spectacles, bar et food trucks. La programmation complète sera dévoilée petit à petit dans le courant du mois de mai.

Soutenir l’émergence du festival

En complément des formes gratuites, Nayad propose deux spectacles payants. “Ces représentations participent directement à l’équilibre du festival et permettent de soutenir concrètement sa réalisation“, précisent les organisateurs.

Avec Oyez, le collectif Voilà ce qu’on va faire livre une fable drôle et décalée où trois messagères tentent de transmettre une annonce officielle… jusqu’à ce que tout déraille. Un théâtre de rue joyeusement absurde, qui joue avec le public et questionne notre rapport aux récits.

Avec Nour, la Cie La Désarmante propose un récit situé après 2050, mêlant théâtre, danse et cirque. Une forme sensible et visuelle qui explore la survie, la mémoire et la capacité à faire surgir de la poésie dans un monde fragilisé.

La billetterie est ouverte dès ce lundi sur www.nayad.be.

BX1 – Photos : Affiche Nayad 2026/Quentin Vandersteen