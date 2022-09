Nawal Ben Hamou veut limiter l’indexation des loyers dans les logements trop énergivores

La secrétaire d’État bruxelloise au Logement veut lier l’indexation des loyers à l’efficacité énergétique des biens.

Après avoir tenté de négocier un accord de gouvernement pour limiter l’indexation des loyers, vu l’inflation galopante des prix de l’énergie, la secrétaire d’État bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS) a relancé ce jeudi, dans les colonnes de L’Écho, une proposition devant le gouvernement bruxellois pour aider les locataires les plus précarisés. Elle propose ainsi de lier l’indexation des loyers à l’efficacité énergétique des biens. Donc que les locataires d’habitations qui disposent d’un certificat PEB (performance énergétique des bâtiments) de catégories E, F et G bénéficient d’un gel de l’indexation des loyers. Comme le rappelle L’Écho, 64% des 250 000 logements qui bénéficient d’un certificat PEB en Région bruxelloise sont de catégories E, F et G.

“On veut limiter l’indexation pour les logements énergivores”, indique Nawal Ben Hamou dans + d’Actu, face à Fabrice Grosfilley. “J’espère qu’on puisse trouver un accord avec cette nouvelle proposition d’ici la semaine prochaine. Car l’indexation des loyers est aujourd’hui, déjà, à plus de 9%“.

Elle confirme que des discussions sont toujours en cours sur des détails : “On discute encore de savoir si cela concernera les biens de catégorie F et G, ou si on va jusqu’à E. (…) Pour moi, il faut de toute façon une interdiction de l’indexation dans les biens de catégories F et G“.

Quand cette mesure sera-t-elle d’application ? La secrétaire d’État ne donne pas encore de date : “On espère le plus vite possible”. Les logements sociaux seront également concernés, ajoute-t-elle. Les discussions vont donc se poursuivre prochainement au sein du gouvernement bruxellois.

Gr.I. – Photo : capture BX1