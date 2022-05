Nawal ben Hamou : “Il faut du logement social dans le quartier européen”

Une conciliation entre logements et espaces verts dans le quartier européen, c’est ce que prône la secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement et de l’Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou, invitée dans +d’Actu.

Un des grands enjeux de la législature est le logement, avec un budget qui a augmenté de 500 millions d’euros pendant cette législature. Concernant le logement social dans le quartier européen, la ministre bruxelloise de la Cohésion Sociale est affirmative. “Bien sûr que oui” s’exclame-t-elle. “Dans tous les nouveaux projets de réaménagement de la ville, je ne me vois pas ne pas inclure du logement public, du logement social. Pour moi, c’est inconcevable” confie Nawal Ben Hamou.

“Si c’est faisable, fiable et finançable, pourquoi ne pas réaménager des bureaux en logements sociaux” propose la secrétaire d’État qui met par ailleurs en avant l’importance des espaces verts. “Il faut repenser la ville autrement dans ce quartier-là, il faudra peut-être aussi dédensifier, il faudra peut-être aussi repenser des espaces verts. On ne peut plus s’imaginer maintenant avoir du logement sans des espaces verts et des équipements collectifs. Tout ça est à voir dans sa globalité.”

“Quand on a des projets de construction de logements, on ne bétonne plus sur tout le site, on imagine toujours d’allier des espaces verts avec la construction de logements. Ce n’est plus du tout dans notre logiciel. On a complètement changé le regard sur les projets de logements sociaux et les locataires de logements sociaux sont demandeurs d’avoir des équipements collectifs, il faut réfléchir à tout ça pour faire un mix de tout ça” conclue-t-elle.

