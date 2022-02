Nawal Ben Hamou : “Entendre je ne veux pas de pauvres chez moi, ça me dérange”

Une conciliation entre logements et espaces verts, c’est ce que prône la secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale chargée du Logement et de l’Égalité des Chances, Nawal Ben Hamou, invitée dans +d’Actu.

“Toutes ces personnes qui ne veulent pas construire et qui instrumentalisent l’environnement et les espaces verts pour ne pas voir arriver des logements sociaux dans leur commune, ça me dérange. Ça me dérange d’entendre ‘je ne veux pas de pauvres chez moi’ “. C’est ce qu’a déclaré Nawal Ben Hamou concernant la friche Josaphat. Sur ce sujet, de plus en plus de voix s’élèvent pour proposer de transformer des bureaux en logements.”On fait les deux. Dès que c’est possible de convertir des bureaux en logements, on le fait même si ce n’est pas évident, car certaines communes refusent.”

Même débat pour le Chant des Cailles. Ce grand terrain à Watermael-Boitsfort est occupé par une coopérative agricole sur laquelle la Région voudrait pouvoir construire 70 logements sociaux.

“Moi, je ne veux pas instrumentaliser ou opposer le logement et les espaces verts, je souhaite concilier les deux“ assure Nawal Ben Hamou qui désire maintenir l’agriculture urbaine. “Dans tous les projets que nous proposons à l’avenir, c’est de l’agriculture urbaine, des espaces verts et du logement qualitatif pour les locataires du logement social. C’est un terrain constructible pour du logement qui appartient aux locataires sociaux.“

Une première réunion est prévue vendredi pour discuter d’une éventuelle ouverture de la part de la Commune sur la possibilité de construire des logements. “Après les discussions, il y aura un mois pour qu’on se mette d’accord sur le projet que nous voulons sur le Chant des cailles.”

Concernant les logements sociaux sur la seconde couronne de Bruxelles, la secrétaire d’État garantit que c’est en discussion. “Il y a des bourgmestres plus ouverts que d’autres. Les négociations sont parfois plus compliquées. Pour moi, l’essentiel, c’est de travailler en bonne intelligence et d’être efficace avec les Communes pour qu’on puisse faire avancer ce dossier.”

Si blocage il y a, Nawal Ben Hamou assure un passage en force de la Région. “On va dédensifier la 1ère couronne, on construira dans la 2ᵉ couronne. Tout le monde doit prendre ses responsabilités” insiste-t-elle en rappelant que dans l’accord du gouvernement, il est inscrit qu’il faut atteindre l’objectif des 15% de logement à finalité sociale. “Il faut s’y tenir et il faut y aller.”

■Anaïs Corbin/ Une interview de Fabrice Grosfilley