Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout nouveaux présidents de Groen

Le tandem a remporté 57% des suffrages lors de l’élection présidentielle ce samedi.

Âgée de 30 ans, Nadia Naji fut journaliste pour le média bruxellois néerlandophone Bruzz entre novembre 2017 et avril 2020. En janvier 2021 et avril 2022, elle est devenue assistante parlementaire d’Arnaud, avant de devenir conseillère d’Elke Van den Brandt entre avril 2022 et cette nomination. Elle est également coprésidente de Groen Molenbeek.

Âgé de 37 ans, Jeremie Vaneeckhout a notamment été assistant parlementaire de Kristof Calvo, échevin de la jeunesse, des sports et de la culture d’Anzegem (son village natal) entre 2013 et 2019. Entre 2014 et 2019, il est vice-présent de Groen.

Favoris

Nadia Naji et Jeremie Vaneeckhout étaient les grands favoris pour briguer ces deux postes de coprésidents. Avec 57% des voix, ils sont arrivés devant Elisabeth Meuleman et Juan Benjumea Moreno, qui eux ont obtenu 35% des voix. Le troisième duo, composé de Jad Amine Zeitouni et de Jenna Boeve, actif au sein de Jong Groen à Gand, a obtenu 6%.

Les nouveaux coprésidents seront à la tête du parti, au moins, jusqu’aux prochaines élections qui ont lieu en 2024.

Y. Mo. – Photo : Twitter/Jeremie Vaneeckhout