Mort du jeune Fabian : le CDJ considère “partiellement fondée” une plainte contre l’émission “QR Le Débat” (RTBF)

L’émission avait été diffusée deux jours après la mort de l’enfant, percuté par une voiture de police qui le poursuivait alors qu’il roulait à trottinette dans un parc à Ganshoren. L’utilisation par QR de l’intitulé “Police : coupable ou victime ?” avait entrainé le dépôt de plusieurs plaintes auprès du CDJ et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), les plaignants considérant que ce titre inverserait les responsabilités entre l’enfant décédé et l’institution policière et niait la douleur de la famille.

Après examen du dossier, le CDJ a estimé “qu’en décidant de titrer l’émission de la sorte dans un bandeau, même brièvement et sans le citer à l’antenne, alors que la douleur des proches de la victime et l’émotion des habitants du quartier (et au-delà) étaient toujours vives, le média avait porté une attention insuffisante aux éventuelles répercussions de la diffusion de l’information concernée sur les victimes directes et indirectes des faits, et manqué d’attention aux droits de ces personnes fragiles”.

Le Conseil de déontologie note cependant que la RTBF a reconnu son erreur publiquement et rapidement et que la gestion du débat avait été prudente, n’inversant à aucun moment les responsabilités de la police et de la victime.

Le CDJ a informé le CSA de sa décision et lui a précisé ne pas avoir constaté d’ingérence de l’éditeur dans l’indépendance journalistique. Cette condition n’étant pas rencontrée, le CSA ne peut pas rendre d’avis complémentaire.

Belga