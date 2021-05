Mont des Arts : une Foire du Livre virtuelle… d’accord, mais pour quoi faire ?

La Foire du Livre se tiendra, cette année, de manière virtuelle… Mais pour quoi faire ?

La Foire du Livre de Bruxelles qui devait se tenir en mars aura finalement bien lieu à partir de ce jeudi mais… en virtuel. Oubliez les longs couloirs encombrés d’écoliers, la magie des rencontres, les piles de livres derrière lesquels on tente de repérer tel écrivain connu, telle autrice qu’on adore. La Foire du Livre se regardera cette année derrière un petit écran : 250 auteurs sont tout de même au programme pour onze jours de rencontres, jusqu’au 16 mai, toutes disponibles gratuitement sur flb.be.

Mais est-ce que cela a encore un sens et un réel intérêt pour les auteurs et autrices, les éditeurs et éditrices, les libraires ? Le public, et en particulier les enfants, répondra-t-il présent ? Et ne valait-il pas mieux la remettre à l’an prochain, comme le Salon du Livre de Paris ?

Toutes ces questions sont au programme de Mont des Arts, ce jeudi. Autour de la table, David Courier reçoit Marie Noble, la directrice de la Foire du Livre, Patricia Hespel, autrice, François Coune, assistant en communication pour la Foire du Livre et Didier Peeters, responsable de la librairie La Licorne.

