Mondiaux de para-athlétisme : la Bruxelloise Léa Bayekula en finale du 100m avec un record des championnats

Léa Bayekula s’est qualifiée pour la finale du 100m dans la classe T54 aux championnats du monde de para-athlétisme, jeudi, à New Delhi, en Inde.

La Bruxelloise a remporté la deuxième des deux séries en 15.94, améliorant de 6 centièmes le record des championnats que détenait depuis 2019 la Finlandaise Amanda Kotaja. Le top 3 de chaque série accède à la finale, programmée plus tard (15h45 en Belgique). Bayekula a été titrée sur 800m lundi. Elle sera encore en action sur 400m vendredi. La double championne paralympique est atteinte de spina bifida, responsable d’un développement incomplet de la colonne vertébrale.

Maxime Carabin et Johannes Balbaert n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale du 100m dans la classe T53. Carabin a fini cinquième et dernier de la première série en 17.33. Balbaert a terminé sixième et dernier de la seconde série en 16.25. Il fallait un chrono de 15.68 pour passer en finale. Les deux Belges avaient aussi été éliminés en séries du 400m. Carabin n’a pas non plus pu se qualifier pour la finale du 1.500m dans la classe combinée T53-T54. Double champion paralympique en T52, le Liégeois dispute ces Mondiaux avec une nouvelle classification.

Belga

02 octobre 2025 - 10h11
Modifié le 02 octobre 2025 - 10h11
 

