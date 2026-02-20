“Mon objectif est de faire 500 km par semaine” : Pierre partira bientôt de Bruxelles pour rejoindre Tokyo à vélo
Fin mars, Pierre Lewy, 23 ans, quittera Bruxelles pour rallier Tokyo à vélo.
Cela fait plus d’un an que le projet mûri dans la tête du jeune bruxellois : rejoindre la capitale japonaise en pédalant. Un périple de 15.000 km qu’il commencera d’ici quelques semaines. En attendant, il se prépare physiquement avec pour objectif d’être capable de faire 500 km par semaine pendant son voyage. Le jeune diplômé en journalisme prévoit de documenter son parcours notamment via son compte Instagram sur lequel il montre déjà ses préparatifs. Son départ est prévu le 27 mars.
■ Reportage de Rémy Rucquoi