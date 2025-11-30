Molenbeek : un couple hospitalisé pour une intoxication au monoxyde de carbone après l’usage d’un barbecue

Un couple a été hospitalisé dimanche matin à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone dans un appartement situé rue Vanderdussen, à Molenbeek, indiquent les pompiers de Bruxelles. Les secours ont été appelés vers 08h15 après que les deux occupants se sont soudainement sentis mal.

À l’arrivée des équipes de secours, les détecteurs de monoxyde de carbone ont réagi immédiatement, révélant une forte concentration de gaz dans le logement, a précisé le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. Les deux personnes ont été prises en charge sur place avant d’être transférées à l’hôpital militaire pour y recevoir des soins. La femme présentait une intoxication plus sévère que son compagnon. Une oxygénothérapie en caisson a notamment été envisagée pour au moins l’une des victimes.

Selon les premières constatations, l’intoxication est due à l’utilisation d’un barbecue à l’intérieur de l’appartement, dans le salon. Le dispositif aurait provoqué une accumulation rapide de monoxyde de carbone, un gaz incolore, inodore et potentiellement mortel.

Les services d’incendie rappellent que l’utilisation de barbecues en intérieur est strictement déconseillée. Ils appellent également à ne pas utiliser de chauffages au pétrole ou au kérosène s’ils ne sont pas raccordés à une cheminée ou à un système d’évacuation adapté. Ce type d’appareil peut engendrer un risque important d’intoxication au monoxyde de carbone, surtout dans des espaces mal ventilés.

Les pompiers recommandent enfin l’installation de détecteurs de CO dans les habitations afin de prévenir ce type d’accident.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles