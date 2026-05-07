Molenbeek-Saint-Jean : la crèche de la Porte Verte victime d’un important dégât des eaux

À quelques jours de la fin des vacances, c’est un énorme coup dur pour une quarantaine de familles. La crèche de la Porte Verte, à Molenbeek, a été victime d’un important dégât des eaux. Elle ne peut pas rouvrir pour l’instant, et une solution d’urgence n’a pu être trouvée que pour certains enfants.

Durant le week-end, une canalisation a éclaté, entraînant une importante inondation dans l’établissement. L’eau a envahi de nombreux espaces : les murs, les faux plafonds, le mobilier, la cage d’ascenseur, jusqu’à déborder sur le trottoir.

Après l’intervention des pompiers, les dégâts sont tels qu’il n’est plus possible d’assurer l’accueil des enfants dans des conditions de sécurité suffisantes. La crèche a donc été contrainte de fermer immédiatement, privant ainsi 38 familles de solution de garde.

“Notre priorité est claire : soutenir les familles touchées par cette fermeture soudaine et tout mettre en œuvre pour que la crèche puisse accueillir à nouveau les enfants dans les meilleurs délais et en toute sécurité”, explique Samuel Haquin, directeur de l’ASBL la Porte Verte-éducation.

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Grâce à l’entraide au sein du réseau communal, 15 enfants pourront être accueillis temporairement à la crèche communale Olina. Malgré cela, 23 enfants restent encore sans solution d’accueil, malgré les recherches actives menées chaque jour.

Parallèlement, un vaste travail de nettoyage et de tri a été entrepris. Une partie du matériel, gravement endommagée par l’eau, a dû être jetée, tandis que de nouveaux dégâts continuent d’être découverts. L’équipe attend désormais l’autorisation de lancer les travaux de rénovation, sans pouvoir encore estimer la durée exacte de cette fermeture exceptionnelle.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’rabet et Yannick Vangansbeek