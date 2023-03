Molenbeek : le campement de fortune le long du canal évacué ce mardi

Les personnes ayant droit à l’accueil sont intégrées dans le réseau de Fedasil. Celles qui n’ont pas droit à l’accueil sont orientées vers les structures d’accueil pour sans-abri via la Région bruxelloise. L’enregistrement des personnes est en cours.

Des demandeurs d’asile campaient depuis plusieurs mois sur sur le long du canal à Molenbeek et sur le pont en face du Petit-Château. Avec l’évacuation du squat de la rue des Palais à Schaerbeek, leur nombre est monté plus de 150 à la mi-février.

“Depuis des semaines, la commune de Molenbeek a mobilisé l’ensemble de ses équipes afin de s’assurer que cette extension ne provoque pas d’incident vu la configuration des lieux (piétons, cyclistes, habitants et commerce). En tant que Bourgmestre, j’ai constaté, comme beaucoup d’autres, une réelle difficulté au niveau de la sécurité. La cohabitation de si nombreuses personnes dans cet espace public n’était pas envisageable“, explique Catherine Moureaux (PS), la bourgmestre de Molenbeek.

La bourgmestre assure que tous les occupants seront relogés. L’opération a été menée en collaboration avec la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole De Moor (CDV) et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS). La commune fera le point vers 12h30.

Inquiétudes

Pris de court, ignorant l’opération qui se préparait, les occupants et les association qui les accompagnent, sont inquiets. Selon Lorenzo Durante Viola, coordinateur du Hub Humanitaire, une liste de 138 personnes à reloger aurait été réalisée par la commune. Qu’en est-il des autres? Le nombre d’occupants dépasse les 150, et pourrait même dépasser les 200 personnes. Présente sur place, l’équipe de BX1 a rencontré l’un de ces occupants qui se retrouve sans solution de relogement.

Solutions de relogement

Selon la secrétaire d’Etat Nicole de Moor, les personnes vivant sous des tentes sur les quais de Molenbeek ont été transférées vers différents lieux d’accueil. Les trois partenaires de l’opération – fédéral, région, commune de Molenbeek – ont élaboré au cours des derniers jours “un scénario pour que cela se déroule le mieux possible avec la volonté d’apporter une solution à la situation désolante dans laquelle se trouvaient ces personnes“.

D’après le cabinet de Nicole de Moor, dans un premier temps, 40 personnes ont été intégrées dans le réseau de Fedasil. Mercredi, 40 autres personnes y seront intégrées. Ceux qui restent recevront une solution via l’accueil en urgence de la commune et la Région qui sera de très courte durée. Les personnes ayant droit à l’accueil sont intégrées dans le réseau de Fedasil. Celles qui n’ont pas droit à l’accueil sont orientées vers les structures d’accueil pour sans-abri via la Région bruxelloise. L’enregistrement des personnes est en cours.

“Après la fermeture du squat de la Rue des Palais, nous travaillions depuis un certain temps sur une solution pour les personnes vivant sur les quais de Molenbeek. Bien que la situation reste difficile et que le réseau d’accueil soit complètement saturé, Fedasil crée continuellement des places supplémentaires. Je suis satisfaite que, grâce à une bonne collaboration, les gens ne doivent plus rester dans des tentes sur les quais. Cependant, ce n’est pas une solution à cette crise. Il est nécessaire de prendre des mesures structurelles“, indique encore le cabinet de la secrétaire d’Etat, dans un communiqué.

S.R.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Yannick Vangansbeek et Corinne Debeul.