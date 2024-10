Ville de Bruxelles : le CPAS ouvre une antenne pour les jeunes

Baptise Antenne 18-25, elle est installée à la Maison Hanséatique, Quai au Bois de Construction n°9, dans le centre-ville. Y seront rassemblés tous les services du CPAS destinés aux jeunes. En 2023, ceux-ci représentaient par exemple 38% des bénéficiaires du revenu d’intégration, indique le CPAS dans un communiqué.

“Les moins de 25 ans constituent une partie toujours plus importante des personnes accompagnées par le CPAS de la Ville de Bruxelles. En 2023, ils représentaient par exemple 38% des bénéficiaires du revenu d’intégration.”, précise le communiqué. Un public qui bien souvent méconnaît ses droits et les démarches pour les faire valoir. Réunir tous les services qui leur sont destinés en un même lieu a pour but de répondre à ce problème et de faciliter l’accès des jeunes à un accompagnement psychosocial.

Tout jeune adulte pourra “y bénéficier de l’accompagnement de professionnels spécialisés dans son parcours d’études, dans sa recherche et son suivi de formation, dans sa recherche d’emploi, dans la valorisation de son bien-être, et ce, afin de favoriser son émancipation et son inclusion dans la société.” Ainsi les bénéficiaires pourront être mis en contact avec des référents études, des conseillers en orientation, des psychologues, des agents d’insertion.

Contact :

0490/47.60.78

02/226.42.11

antenne18_25@cpasbxl.brussels

Rédaction – Photo : Instant Street View