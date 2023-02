Une personne décédée retrouvée dans le squat de la rue des Palais, l’évacuation se poursuit

Les services de secours ont découvert un corps sans vie mercredi matin dans le squat de la rue des Palais à Schaerbeek, a confirmé le parquet de Bruxelles qui n’a pas fourni de détails sur les circonstances exactes, les constats d’usage étant en cours.

Mercredi matin, les pompiers ont également été appelés pour un incendie dans le squat. Le feu aurait été bouté à une ou plusieurs couvertures.

Le décès n’est pas lié à ces faits. L’évacuation définitive des locaux aura lieu ce mercredi dans la journée. En raison de l’incendie et de l’intervention du parquet en rapport avec le décès, toutes les personnes se sont retrouvées à la rue de manière anticipée mais beaucoup ont encore laissé leurs affaires à l’intérieur.

La secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi au décès via Twitter. “Terrible que quelqu’un soit mort dans le squat de la rue des Palais. Mes condoléances aux proches. Je suis l’affaire de près pour en connaître tous les éléments. Nous sommes en contact avec les autorités bruxelloises et la police“, écrit Nicole de Moor.

Une centaine de personnes a dormi dehors

Il y avait encore du monde ce mercredi matin dans la rue des Palais, a constaté notre journaliste sur place.

La veille, l’évacuation du squat rue des Palais avait commencé. Un endroit insalubre où vivaient des centaines de demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, dans des conditions sanitaires déplorables.

> Asile : 250 personnes emmenées au Crossing, encore près de 300 personnes au “Palais des droits” malgré l’évacuation

Mardi, 250 personnes ont été transportées vers le Crossing à Schaerbeek pour être prises en charge médicalement avant d’être envoyées vers des centres d’accueil bruxellois. Mais il y avait beaucoup plus de monde que prévu, et tous n’ont pas pu bénéficier de soin. Cette nuit, des dizaines de demandeurs d’asile sont revenus rue des Palais et ont passé la nuit dehors, faute de logement. Ce matin, ils étaient encore présents en nombre.

La commune de Schaerbeek refuse que le batiment soit à nouveau occupé, à cause des risques de sécurité et d’hygiène. Pour l’instant, aucune solution n’a été trouvée pour reloger les centaines de demandeurs d’asile.

Une gestion “calamiteuse”

De leur côté, plusieurs bénévoles et travailleurs sociaux présents mardi pour la journée d’évacuation ont déploré une “gestion calamiteuse” et une “communication partielle et mensongère” des autorités envers la presse et les habitants.

“Encore une fois, les autorités ne prennent pas leurs responsabilités. Comment est-il possible de préparer une opération aussi importante avec autant d’amateurisme. Affirmer que le problème vient du fait que certaines personnes ont tenté de se faire passer pour tels pour bénéficier de la nouvelle prise en charge est malhonnête. Il était notoire que plus de 700 personnes logeaient dans ce bâtiment, or 250 places seulement ont été prévues. De plus, comment est-il possible d’ensuite communiquer aux médias une opération « réussie » durant laquelle toutes les personnes ont pu « être relogées ». Ceci est simplement un mensonge. Que doit-on conclure de la confiance qu’il nous faut avoir dans ces promesses et ces informations ?” commente Sacha, un bénévole, qui dénonce “une gestion calamiteuse et mensongère des autorités”.

Rédaction/ Photos : Camille Paillaud (BX1)

>> En duplex Arnaud Bruckner, suivi d’un sujet de Camille Paillaud et Frédéric De Henau