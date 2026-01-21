Molenbeek : face à la colère du personnel contre une mesure jugée “illégale”, la commune fait marche arrière

À Molenbeek, une décision de l’administration communale met le feu aux poudres. Elle prévoit que tous les agents communaux qui cumulent plus de 20 jours d’absence sur une année seront convoqués à un entretien obligatoire avec leur hiérarchie. Une mesure qui serait destinée à lutter contre l’absentéisme, mais qui met en colère le personnel et les syndicats. La commune a finalement annoncé ce mercredi retirer cette mesure, mais les inquiétudes des syndicats ne s’estompent pas totalement pour autant étant donné que des convocations ont déjà eu lieu.

■ Les explications de Simon Breem devant la maison communale de Molenbeek

Une procédure intrusive, stigmatisante et contraire au respect médical, voilà comment les syndicats décrivent la mesure de la commune. Pour les syndicats, la maladie ne peut pas être traitée comme une faute, ni devenir un objet de discussion avec un supérieur hiérarchique.

Cet entretien serait obligatoire pour les travailleurs qui cumulent plus de 20 jours d’absence par an. Il insiste notamment sur l’impact des absences répétées sur les équipes : surcharge de travail pour les collègues, retards, désorganisation. Mais, pour les représentants du personnel et les syndicats, cette logique met une pression psychologique sur des travailleurs déjà fragilisés. Les syndicats déplorent la manière avec laquelle est appliquée cette procédure.

Cette note a été diffusée en interne aux chefs de service, sans concertation avec le personnel. Objectif de la commune : améliorer l’organisation des services, prévenir les dérives et lutter contre l’absentéisme. Une situation qui se répand de plus en plus dans le pays suite aux mesures de remise à l’emploi du gouvernement fédéral.

La commune fait marche arrière

Ce mercredi après-midi, les membres du personnel de la commune ont finalement reçu une note du secrétariat communal dans laquelle celui-ci explique que le Collège, ayant pris acte “des interrogations et des inquiétudes suscitées par cette communication au sein du personnel“, décidait de “retirer immédiatement” la mesure annoncée.

La commune ajoute néanmoins qu’elle va à présent engager une réflexion approfondie sur cette thématique, en concertation entre le Collège, le service des RH et les organisations syndicales. La commune rappelle par ailleurs que cette démarche s’inscrivait dans “une approche non disciplinaire dans le strict respect du cadre légal et du secret médical“.

Malgré cette annonce, le rassemblement prévu ce soir devant la maison communale pour s’opposer à cette mesure a été maintenu face à l’ambiguïté des annonces de la commune.