Moins de trains P circulent ces lundi et mardi en raison des fortes chaleurs

Ces lundi et mardi, certains trains P sont supprimés en raison de la vague de chaleur, annonce la SNCB. Il est conseillé aux voyageurs de planifier leur trajet avant le départ via le site web ou l’application SNCB.

Les trains P circulent aux heures de pointe. Ils effectuent un trajet le matin et un autre le soir. Le reste de la journée, ils sont stationnés en plein air. En cas de fortes chaleurs, la température dans ces trains est alors trop élevée pour pouvoir circuler en toute sécurité, tant pour les voyageurs que pour le personnel de la SNCB. De plus, certains trains P sont composés de rames plus anciennes, qui ne sont pas équipées d’air conditionné.

“Diminuer le nombre de trains, surtout en heure de pointe, diminue le risque que des trains tombant en panne bloquent toute une ligne. S’il y a moins de trains, il y a moins de risque d’avoir plusieurs trains bloqués en pleine chaleur au milieu des voies“, souligne la SNCB.

Les températures élevées nuisent par ailleurs à l’infrastructure ferroviaire. Sous l’effet de la chaleur, le métal de la caténaire se dilate, ce qui augmente le risque de cassure au passage d’un train. Lorsque la température extérieure dépasse 35°C, une tension se crée également au niveau des rails, générant des risques de déformation de la voie. C’est pourquoi les équipes de la SNCB et d’Infrabel sont renforcées en cas de fortes chaleurs.

Conseils pour les voyageurs

Les navetteurs sont invités à boire suffisamment d’eau et à emporter une bouteille avec eux. Des fontaines à eau sont disponibles dans les plus grandes gares. Si un voyageur se sent mal en raison de la chaleur, il est préférable d’en informer le contrôleur ou le personnel de gare. Vous pouvez également appeler le numéro d’urgence gratuit de Sécurail (0800/30 230).

Avec Belga – Photo : Belga