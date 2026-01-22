Moins de 1% des conducteurs positifs à l’alcool lors du dernier week-end de contrôles

Les services de police ont procédé à 81.895 tests d’alcoolémie le week-end dernier, du vendredi 16 janvier à 18h au lundi 19 à 6h, dans le cadre d’une opération contre l’alcool et la drogue au volant. Selon les résultats publiés par la police fédérale jeudi, 0,91% des conducteurs ont été testés positifs et 356 permis de conduire ont fait l’objet d’un retrait immédiat.

Il s’agissait de la 21e édition du “Week-end sans alcool ni drogue au volant”, organisé par la police fédérale de la route en collaboration avec plusieurs zones locales.

Les policiers ont également mené des contrôles axés sur la drogue au volant et ont effectué 272 tests salivaires, dont 109 étaient positifs. Les services de police ont alors procédé à 88 retraits immédiats de permis de conduire.

La conduite sous influence est l’une des causes principales des accidents de la route et a souvent des conséquences irréversibles, rappelle la police fédérale. “Un comportement responsable au volant permet de sauver des vies.”

En 2024, 470 personnes ont perdu la vie sur les routes belges, selon les derniers chiffres diffusés par Statbel. Les accidents de la route ont également fait 40.780 blessés légers et 2.996 blessés graves.

Belga