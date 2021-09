Mobivax a administré 2.000 doses de vaccin aux personnes dans le besoin à Bruxelles

La campagne s’adressait aux personnes exclues du système de vaccination classique.

L’équipe de vaccination mobile Mobivax, composée de membres de Médecins sans Frontières, de la Croix-Rouge de Belgique, de Médecins du Monde et du Samusocial, a administré 2.000 doses du vaccin Johnson & Johnson aux sans-abri, migrants, sans-papiers et personnes qui en avaient besoin à Bruxelles entre le 19 mai et le 15 septembre 2021.

“Un coup d’accélérateur à la vaccination”

La campagne a été soutenue par le gouvernement bruxellois et s’adressait aux personnes exclues du système de vaccination classique. “Le projet a donné un coup d’accélérateur à la vaccination Covid-19 pour tous et toutes“, a souligné Médecins du Monde.

“Au total, nous avons mené 126 visites dans 63 endroits différents: squats, lieux pour sans-abri, centres de jour et de nuit“, a précisé la responsable d’équipe Mobivax pour Médecins sans Frontières, Lily Caldwell.

Le projet a d’abord répondu à une faille structurelle, l’accès à la vaccination étant impossible sans numéro de registre national, et les invitations envoyées par courriel ou par téléphone. Il a finalement intégré une stratégie de vaccination plus large pour les personnes les plus vulnérables.

