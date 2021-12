Mobilité : pas de trottinettes Bolt pour le réveillon du Nouvel An

La plateforme de trottinettes électriques en libre-service annonce suspendre ses activités la nuit du vendredi 31 décembre au samedi 1er janvier pour des raisons de sécurité.

La mesure vise à “préserver les usagers de la route de situations potentiellement dangereuses.”, indique l’opérateur européen dans un communiqué, s’appuyant sur une étude de l’institut VIAS selon laquelle durant le Nouvel An, un accident sur trois résulte de la consommation d’alcool.

Dans les trois villes où la société Bolt est implantée, Bruxelles, Ypres et Namur, la circulation des trottinettes sera donc interrompue entre vendredi 31 décembre, 18H00 et samedi 1er janvier, 07H00. Les trottinettes seront désactivées et rendues invisibles dans l’application.

“L’engouement festif peut parfois conduire à des comportements dangereux, tels que la conduite irresponsable des trottinettes et, dans le pire des cas, à des accidents“, explique Oualid Benhammadi, Country Manager Micromobility chez Bolt Belgique. “Notre objectif est d’offrir la solution de micromobilité la plus sûre dans les villes où nous opérons. Pour la sécurité de nos conducteurs et des autres usagers de la route, nous avons décidé de mettre en pause nos trottinettes durant le réveillon du Nouvel An.”

Rédaction