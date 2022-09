Mobilité : début de l’enquête publique pour la piétonnisation d’une partie de la rue du Bailli

Une zone partiellement piétonne pourrait voir le jour sur un tronçon de la rue du Bailli, suite à une demande de la Stib. Cette demande est maintenant à l’enquête publique jusqu’au 6 octobre.

La Stib souhaite effectuer des travaux d’élargissement des trottoirs et mise aux normes PMR des arrêts “Bailli”, sur la partie de la rue du Bailli située entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. C’est dans ce cadre qu’elle propose également la semi-piétonisation du tronçon.

La Stib justifie cette demande par le fait que la rue du Bailli constitue, selon elle, un point noir de la mobilité à Bruxelles. Les tram 81 et les bus 54 se retrouvent en effet souvent bloqués dans le trafic automobile très dense sur ces deux bandes de circulation très fréquentées.

L’objectif du chantier, en plus de renouveler les voies de tram, vise donc à faciliter la circulation des transports publics en interdisant le trafic automobile de transit entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. Ce petit tronçon serait ainsi réservé aux trams, bus, piétons et cyclistes.

La Ville de Bruxelles et la commune d’Ixelles ont déjà remis un avis positif, nous indiquait la Stib le mois dernier.

La demande de permis déposée en juin dernier est dorénavant à l’enquête publique depuis ce mercredi 7 septembre et jusqu’au 6 octobre prochain. Une fois la commission de concertation passée le 19 octobre et l’octroi du permis, la Stib espère pouvoir démarrer le chantier fin 2023. Celui-ci devrait durer six mois.

La rédaction – Photo: STIB