Mobilité : la Stib veut piétonniser une partie de la rue du Bailli

La Stib a déposé fin juin une demande de permis pour le réaménagement d’un tronçon de la rue du Bailli, qu’elle espère pouvoir entamer à la fin de 2023, nous indique Cindy Arents, porte-parole de la société de transport, confirmant une information de La Dernière Heure.

La Stib doit effectuer des travaux de renouvellement des voies de tram et de mise aux normes PMR des arrêts, sur la partie de la rue du Bailli située entre l’avenue Louise et la rue de Livourne. Comme souvent, elle en profite pour procéder à un réaménagement complet de façade à façade du carrefour et de ses abords.

C’est dans ce cadre qu’elle propose également la semi-piétonisation du tronçon. L’artère est un point noir de la mobilité, selon la Stib, avec ses deux bandes de circulation automobile, et le passage du tram 81 et du bus 54. L’objectif du chantier, en plus de renouveler les voies de tram, est de supprimer le trafic de transit, de bloquer la circulation automobile au niveau du carrefour, pour faciliter la circulation des transports publics, et en améliorer la vitesse commerciale. Le tronçon ainsi partiellement piétonnisé sera réservé aux trams, bus, piétons et cyclistes.

La demande de permis est déposée, l’enquête publique doit être organisée par la Ville de Bruxelles. Celle-ci, ainsi que la commune d’Ixelles, en partie traversée par la rue, et la zone de police locale, ont remis un avis positif, selon la Stib, qui espère pouvoir démarrer le chantier fin 2023. Celui-ci devrait durer six mois.

Rédaction – Photo : Stib