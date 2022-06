Mission économique aux États-Unis : notre capitale est aussi du voyage

Une importante mission économique a débuté aux États-Unis.

C’est la plus grande mission économique belge jamais réalisée aux États-Unis d’Amérique qui a débuté, ce week-end : emmenée par la Princesse Astrid, qui y représente le Roi, la mission s’arrêtera à Atlanta, New York et Boston. Parmi les secteurs d’activité mis en avant, on y retrouve notamment l’énergie, la santé et les sciences, les infrastructures et le transport… mais aussi l’intelligence artificielle et la robotique, “l’agro-alimentaire, la smart economy, l’architecture, le développement durable et le tourisme“, indique le Palais royal.

La Princesse est accompagnée de plusieurs ministres fédéraux et régionaux, tandis que l’organisation a été confiée par l’Agence du Commerce extérieur, le SPF Affaires étrangères et les trois agences régionales, dont hub.brussels.

Au niveau politique, sont du voyage le Secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet (one.brussels), ainsi que le ministre fédéral David Clarinval (MR, Commerce extérieur, en remplacement de Sophie Wilmès), Willy Borsus (MR, ministre wallon du Commerce extérieur) et Jan Jambon (N-VA, ministre-président flamand).

110 Bruxellois participent à la mission

Au total, 541 personnes participent à la mission économique, qui s’achèvera le 11 juin prochain : hommes et femmes d’affaires, chefs d’entreprises, représentants académiques et de fédérations, etc. Au niveau bruxellois, on retrouve 74 entreprises bruxelloises, soit 110 personnes issues du monde de l’entreprise. “Un chiffre important, qui reflète la place que représente les Etats-Unis dans les échanges commerciaux“, explique Pascal Smet, joint sur place par BX1, “Cette mission sera l‘occasion pour Bruxelles de mettre en valeur les entreprises bruxelloises et leur savoir-faire en matère de Fintech, construction durable et circulaire ou l’arbitrage“.

Parmi les Bruxellois représents, on retrouve par exemple “Solvay, qui inaugure ce dimanche matin son nouveau laboratoire à Atlanta, mais aussi de petites entreprises comme Authentic Fruits et Spentys, et même des néo-exportateurs“, nous indique le secrétaire d’État bruxellois, qui précise aussi que “des séminaires sont organisés quant à l’entrepreneuriat féminin, afin de mettre en lumière les femmes qui sont actives et de les valoriser. Le PDG de Solvay y prendra part, notamment“.

Interview de Louis-Philippe Broze, CEO de Spentys et participant à la mission