Michel De Herde s’engage à ne plus participer aux réunions communales

La commune a pris contact avec l’échevin suite aux récentes annonces dans la presse.

L’échevin sans attribution schaerbeekois Michel de Herde (DéFI) a été inculpé vendredi dernier pour viol sur mineur et détention d’images pédopornographiques. Des charges qui s’ajoutent à la plainte déposée en mai dernier par l’échevine Sihame Haddioui (Ecolo) pour attentat à la pudeur et sexisme.

Suite à l’annonce de cette nouvelle inculpation dans la presse, les Echevines et Echevins de la Liste du Bourgmestre de Schaerbeek se sont réunis en urgence et contact a été pris avec Michel De Herde.

“Michel De Herde reconnait la gravité de l’inculpation. Il continue à clamer son innocence mais il comprend qu’il met en grande difficulté sa famille politique. Michel De Herde regrette la tension qui résulte de cette situation et impacte les compétences qu’il exerçait. Il est donc indispensable d’avoir une position claire pour continuer à porter les dossiers de manière efficace et afin de permettre à l’administration de travailler dans un climat serein et de protéger toutes les personnes concernées“, explique le cabinet de la bourgmestre par voie de communiqué.

► Voir aussi notre interview | Nouvelle inculpation de Michel de Herde : Sihame Haddioui appelle à une mise à l’écart de l’échevin

À la demande et sur proposition de son groupe politique, Michel De Herde a accepté que le retrait de ses compétences, effectif depuis sa première inculpation, soit prolongé suite à cette seconde inculpation et qu’il n’ait pas de relation avec les services communaux. Il s’engage également à ne plus participer ni au Collège ni au Conseil tant que ces inculpations ne soient levées.

Dans l’attente de la décision judiciaire, un autre représentant dans les organismes communaux dans lesquels Michel De Herde a été nommé va être désigné par la Conseil communal.

■ Explications de Camille Paillaud dans le 12h30

V.d.T. – Photo : BX1