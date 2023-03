Michaël Vossaert (Défi) veut lutter contre le décrochage scolaire à travers le sport

Fasse au taux grandissant d’absentéisme et de décrochage scolaire, le groupe DéFi propose un nouveau plan de raccrochage par le sport. Michaël Vossaert, chef de groupe DéFi au parlement bruxellois, était l’invité de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles, pour en parler.

Le décrochage scolaire est en hause depuis la fin du confinement. Un constat qui inquiète Michaël Vossaert, député chef de groupe DéFI au sein du parlement de la fédération Wallonie-Bruxelles. “Le taux d’absentéisme est le signal d’alerte du taux de décrochage”

Le député avance que l’absentéisme a augmenté de 56% dans le secondaire et évoque “tous ceux qui passent sous les radars”. Michaël Vossaert fait référence aux élèves sous certificat médical et absents pour cause de maladie. “On sait que la santé mental a un enjeu. Il y a beaucoup d’élèves qui sont absents parce qu’ils sont en burn out, souffrent de harcèlement et ne se sentent plus à leur place à l’école“, continue-t-il.

Michaël Vossaert estime donc qu’il faut “trouver des solutions”, et alerte sur une “vague” qui serait en train d’arriver. Le député DéFi craint que ces jeunes absents sous certificats ne retrouvent plus le chemin de l’école. “On ne veut pas que les jeunes soient sur le carreau“, ajoute Michaël Vossaert.

Un plan de raccrochage par le sport

Une note d’orientation, pour lutter contre le décrochage, a été déposée par le gouvernement au parlement bruxellois. Celle-ci n’est pas suffisante pour les députés DéFi.

Michaël Vossaert a ainsi déposé une proposition, au nom du groupe DéFi, qui vise à raccrocher les élèves par le sport. “Le sport ça permet parfois d’évacuer des tensions, de faire un travail sur soi-même“, explique le député. “L’objectif, c’est de pouvoir redonner confiance aux jeunes, travailler sur l’estime de soi, développer leurs talents et compétences“, justifie Michaël Vossaert.

Pour que les élèves soient réintégrées dans le parcours scolaires, ou vers l’emploi, le député propose une collaboration entre les clubs sportifs, de coachs en insertion et avec les entreprises.

Le président de DéFi Bruxelles demande ainsi à ce que cette proposition soit intégrée dans le plan global contre le décrochage.

■ Interview de Michaël Vossaert (DéFi) réalisée par Fabrice Grosfilley