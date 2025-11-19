Meurtre du policier Thomas Monjoie : Yassine Mahi passe devant la chambre du conseil

3 ans après l’assassinat du policier Thomas Monjoie à Schaerbeek, Yassine Mahi, suspecté dans cette affaire, passe en chambre du conseil de Bruxelles ce mercredi. Démence ou attentat terroriste ? La chambre du conseil doit trancher : internement psychiatrique, ou renvoi devant la cour d’assises.

Retour trois ans en arrière, le 10 novembre 2022.

Il est un peu plus de 19 heures, rue d’Aerschot. Deux policiers, Thomas Monjoie, 29 ans, et son collègue Jason, patrouillent fenêtres ouvertes. Un homme s’approche et tue Thomas en lui assaillant un couteau dans la gorge.

L’assaillant s’enfuit. Ill tentera encore d’attaquer une autre patrouille avant d’être neutralisé. Pour Jason, qui témoigne dans le soir, aucun doute : rien n’était improvisé. Et pourtant, la justice hésite. Car quelques heures avant la tragédie, Yassine Mahi s’était présenté dans un commissariat en disant vouloir tuer des policiers. On l’avait alors conduit… à l’hôpital psychiatrique. Il s’est volatilisé avant même d’être vu par un médecin.

Depuis, les expertises s’opposent : un premier collège psychiatrique belge parle d’irresponsabilité totale ; une contre-expertise française reconnaît un trouble réel, mais évoque aussi une radicalisation profonde.

En parallèle, l’enquête antiterroriste révèle son passé de détenu radicalisé, des contacts avec des figures djihadistes, des centaines d’ouvrages salafistes, et un téléphone rempli de contenus haineux. Les familles, elles, demandent un vrai débat. Pas une décision administrative. Un procès. Et c’est justement ce que la justice doit décider… dans les prochaines heures.

■ Explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles avec l’interview d’Olivier Slosse, chef de corps de la Zone de police Bruxelles Nord