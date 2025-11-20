Meurtre du policier Thomas Monjoie : internement ou assises pour le suspect ? Décision le 19 décembre

La chambre du conseil de Bruxelles rendra sa décision le 19 décembre dans l’affaire de la mort de Thomas Monjoie, l’inspecteur de police tué il y a trois ans à Schaerbeek.

Mercredi, le parquet fédéral a requis l’internement du suspect, Yassine Mahi, tandis que les parties civiles ont insisté pour que l’affaire soit renvoyée devant la cour d’assises.

Trouble mental?

Thomas Monjoie, âgé de 29 ans, a été attaqué au couteau le 10 novembre 2022 peu après 19h00 dans la rue d’Aerschot, à Schaerbeek, alors qu’il patrouillait avec un collègue. Ce dernier a été grièvement blessé mais a survécu.

L’auteur des coups de couteau, Yassine Mahi, a été placé sous mandat d’arrêt pour assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste. L’homme s’était auparavant rendu dans un commissariat pour annoncer qu’il avait l’intention de s’en prendre à des policiers et demander un soutien psychologique. Il avait été conduit dans un hôpital à la suite d’un contact avec le parquet, mais avait quitté la salle d’attente peu de temps après, sans avoir vu un médecin.

Au cours de l’enquête, trois expertises psychiatriques ont été menées. Toutes ont conclu que l’homme est atteint d’un trouble mental qui le rend irresponsable de ses actes, aujourd’hui comme au moment des faits.

Le parquet fédéral requiert donc l’internement de l’homme et la défense de l’auteur des faits se rallie à cette demande. Les parties civiles, parmi lesquelles les parents de Thomas Monjoie, sa compagne et son collègue, souhaitent quant à elles que Yassine Mahi soit jugé par la cour d’assises pour assassinat et tentative d’assassinat dans un contexte terroriste.

Belga