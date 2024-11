Meurtre de l’entrepreneur Frank Goes : les enquêteurs avaient auditionné des membres du personnel

Il est alors ressorti qu’il existait plusieurs litiges entre l’une des sociétés de la victime et l’entreprise City Façade, appartenant à l’accusé Youssef Allali. Frank Goes, un entrepreneur de 54 ans, avait été tué à coups de couteau devant les locaux de ses sociétés rue Honoré Longtin à Jette, le 29 septembre 2020 vers 18h30. Cinq hommes sont accusés de son assassinat.

Les enquêteurs ont expliqué mercredi, devant la cour d’assises de Bruxelles, qu’ils avaient rapidement auditionné les membres du personnel de Frank Goes. Ils ont effectué, parmi leurs premiers devoirs d’enquête, une perquisition dans les locaux occupés par les trois sociétés que dirigeait Frank Goes. Ils ont également auditionné la secrétaire de celui-ci. Ils ont appris que l’entrepreneur était le patron de trois sociétés : Immo Goes/Goes entreprise, active dans la location de biens et dans le syndicat d’immeubles ; FYM, active dans la rénovation, la location et la vente d’appartements ; et Goes Corego, active dans la construction.

La secrétaire de la victime a déclaré aux enquêteurs qu’il n’existait a priori aucun conflit entre Frank Goes et ses employés ou collaborateurs. Elle a remis aux policiers la liste des personnes qui avaient été licenciées dans les trois sociétés mais aussi les noms des entreprises avec lesquelles les sociétés de Frank Goes avaient eu des litiges. Il apparaissait trois conflits d’une certaine importance. L’un de ceux-ci opposait Goes Corego à l’entreprise City Façade, dirigée par l’accusé Youssef Allali, concernant trois chantiers. “Il ressortait des documents un désaccord sérieux entre les intéressés”, ont expliqué les enquêteurs.

Cinq hommes doivent répondre de l’assassinat de Frank Goes, un entrepreneur qui était âgé de 54 ans, mais aussi de tentative d’assassinat sur un architecte d’Uccle, N.L. Dylan Duby, âgé de 28 ans, est en aveu d’être l’auteur des coups de couteau qui ont tué l’entrepreneur et d’avoir tenté de s’en prendre physiquement à l’architecte. Il a affirmé qu’il n’avait pas voulu tuer et qu’il avait été engagé pour “causer une incapacité de travail” aux deux victimes.

Ismaël Diallo, âgé de 28 ans, et Gradi Kato Irenge, âgé de 29 ans, sont accusés d’avoir apporté une aide essentielle à l’auteur, notamment en mettant à sa disposition une voiture et en effectuant des repérages avec lui. Youssef Allali, un entrepreneur d’Etterbeek âgé de 37 ans, est quant à lui accusé d’être le commanditaire des crimes. Il conteste cette accusation. Yaser Abau, âgé de 26 ans, est accusé d’avoir agi comme intermédiaire entre le commanditaire et l’auteur. Il est en aveu depuis lundi.

